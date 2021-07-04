НПК R.I.S.K. и Palo Alto Networks приглашают в виртуальный тур по Центру Безопасности

Команда Научно Производственной компании R.I.S.K. и Palo Alto Networks приглашают вас присоединиться к виртуальной сессии, демонстрирующей день из жизни команды Центра Безопасности. Посмотрите, как команда каждый день защищает крупнейшую в мире компанию по кибербезопасности.

Специалисты Palo Alto Networks поделятся уникальным взглядом на то, как они построили и эксплуатируют Центр Безопасности Palo Alto Networks, включая глубокое погружение в их стек и процессы безопасности. А специалисты компании R.I.S.K. полностью разъяснят вам, каким должен быть Центр Безопасности нового поколения.

В рамках виртуального тура вы узнаете:

Как Palo Alto Networks разработала собственный Центр Безопасности, чтобы быть устойчивым перед лицом меняющихся моделей персонала и новых технологий.

Получите справочную информацию о внутренней сфере деятельности Palo Alto Networks и о том, что именно команда Центра Безопасности защищает.

Как Palo Alto Networks использует профилактические технологии, автоматизацию и машинное обучение для оптимизации операций, а также для повышения производительности персонала.

Пройдите регистрацию по этой ссылке! Забронируйте место для виртуального тура по Центру Безопасности Palo Alto Networks уже сегодня! Мероприятие пройдет 7 июля с 10:00 до 11.30 по бакинскому времени.