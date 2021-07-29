Новое приложение использует камеру вашего телефона, чтобы определить, довольна ли ваша кошка

Если вы относитесь к тому типу владельцев кошек, которые делают миллион фотографий своего питомца в день, то эту привычку можно заставить работать во благо. Новое приложение Tably от sylvester.ai с помощью камеры вашего телефона «расшифрует» настроение кошки и сообщит вам, счастлива и здорова ли она.

Приложение использует искусственный интеллект, анализирующий мимические сигналы по выражению морды кошки. Алгоритм был первоначально опубликован в рамках исследования в Scientific Reports в 2019 году. Он обнаруживает стресс, анализируя положение ушей, положение головы, сужение глаз, напряжение морды и активность усов. А обучался алгоритм в ветеринарной клинике Wild Rose Cat Clinic в Калгари (Альберта, Канада).

Владелец кошки вполне может не заметить, что его питомцу больно, даже если он весь день проводит с ним. Разработчики надеются, что благодаря Tably за благополучием кошки можно будет следить более внимательно. В настоящее время приложение находится в стадии открытого бета-тестирования, поэтому, если вы всегда фотографируете своего питомца, то можете присоединиться к тестам прямо сейчас.