02.07.2021

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Новая функция WhatsApp позволит выбирать качество отправляемых видеороликов

WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp тестирует новую возможность популярного мессенджера. По данным портала WABetainfo, она позволит сэкономить время и мобильный трафик при отправке видеозаписей, выбирая степень компрессии мультимедийных файлов.

WhatsApp будет оснащен функцией выбора качества видео перед загрузкой. В бета-версии 2.21.14.6 для Android в дополнительном меню настроек уже сейчас доступны три варианта: «Авто» (рекомендуется), «Лучшее качество» и «Экономия данных».

При выборе варианта «Авто» приложение само выберет оптимальный баланс между качеством картинки и расходом трафика в зависимости от типа подключения. Установив значение в «Лучшее качество» можно будет отправлять видеоролики в оригинальном разрешении, а режим «Экономия трафика» позволяет предварительно сжать видео, уменьшив время отправки.

Функция в настоящее время находится в стадии разработки и будет доступна всем пользователям в ближайшей стабильной версии WhatsApp.

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