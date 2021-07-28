Nothing представил свои первые беспроводные наушники Ear (1)

Компания Nothing, созданная бывшим соучредителем OnePlus Карлом Пеем (Carl Pei), представила свой первый продукт — полностью беспроводные наушники Ear (1).

Карл Пей называет Ear (1) «глотком свежего воздуха на захламленном и равнодушном рынке». По его мнению, «наушники зададут тон нашему подключенному цифровому миру в будущем».

Nothing сделала большую ставку на дизайн — устройство не похоже ни на один из аналогов на рынке. Выглядят наушники действительно довольно необычно, во многом за счет использования прозрачного пластика в конструкции. Прозрачность демонстрирует такие компоненты, как микрофоны, магниты и системную плату.

Ear (1) оснащаются излучателями на 11,6 мм и тремя микрофонами. Поддерживается интерфейс Bluetooth 5.2 и активное шумоподавление (до 40 дБ). Заявлено 4 часа автономной работы с включенной системой ANC и до 5,7 часов без нее. Вместе с зарядным кейсом общий показатель составляет до 24 часов с ANC и до 34 часов без нее. Кейс имеет разъем USB-C, а также поддерживает беспроводную Qi-зарядку.

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Предусмотрена защита от влаги и пота (IPX4), сенсорное управление, совместимость с устройствами на основе Android 5.1 и iOS 11, а также более свежих версий ОС.

Первая ограниченная партия станет доступна 31 июля на сайте Nothing. В продажу наушники поступят 17 августа в 45 странах за 99 долларов в США и 99 евро в Европе.