Nokia представила ряд моделей наушников серий Clarity, Comfort, Micro и Go

Компания HMD Global представила сразу много моделей наушников в линейках Clarity, Comfort, Micro и Go. Многие из них могут похвастаться хорошей автономностью, а также поддержкой технологий шумоподавления.

Nokia Clarity Earbuds оснащены 10-мм неодимовыми драйверами, двумя микрофонами с технологией шумоподавления при разговорах по смартфону (ENC) и модулем Bluetooth 5.2. Наушники защищены от пота и брызг по стандарту IPX5 и оборудованы светодиодной подсветкой в форме кольца, которая служит индикатором вызовов. Pro-версия отличается от базовой наличием функции активного шумоподавления (ANC) с поддержкой «прозрачного» режима работы.

Заявленная автономность обеих новинок составляет до 9 часов (до 7 часов с ANC у Pro-версии), а с подзарядкой от комплектного кейса — до 28 часов.

Наушники поступят в продажу в сентябре по цене 89 долларов (базовая версия) и 99 долларов (Pro-версия).

В серию Comfort входят три модели — Earbuds, Earbuds+ и Earbuds Pro. Наушники имеют 10-мм драйверы, Bluetooth 5 и соответствуют стандарту IPX5. Особенностью серии стал более эргономичный дизайн. Модификация Comfort Earbuds+ поддерживает беспроводную зарядку, а Comfort Earbuds Pro — технологии ENC и ANC.

Время автономной работы наушников двух младших версий составляет до 9,5 часа, а с чехлом-пауэрбанком — до 29 часов (для Pro-версии с включенным ANC — до 7 и 21 часа).

Nokia Comfort Earbuds и Earbuds+ появятся в продаже в конце августа за 54 доллара и 59 долларов соответственно, а Comfort Earbuds Pro — в сентябре за 99 долларов.

Nokia Micro Earbuds и Micro Earbuds Pro получили 6-мм драйверы, защиту от воды (IPX5) и автоматическое переключение между использованием одного или обоих наушников для телефонных звонков. Автономность составляет до 9 часов.

В продаже наушники появятся с сентября по цене 64 доллара и 69 долларов (Pro-версия).

Nokia Go Earbuds+ оснащены 13-мм драйверами и поддерживают стандарт IPX4. Автономность — до 6,5 часа, применение зарядного футляра увеличивает время работы до 26 часов.

В продажу наушники поступят в августе за 34 доллара.

Монофонические Bluetooth-гарнитуры Nokia Solo Bud и Solo Bud+ получили заушное резиновое крепление и могут проработать 6,5 часа в режиме разговора. Старшая модель имеет защиту уровня IPX4 от брызг и пота.

Новинки поступят в продажу в конце августа по цене 29 долларов и 39 долларов.

Более продвинутые модели Nokia Clarity Solo Bud и Clarity Solo Bud+ оборудованы системой шумоподавления на базе двух микрофонов и поддерживают алгоритм Elevoc AI для повышения четкости голоса пользователя. Clarity Solo Bud+ имеют защиту по стандарту IPX4. Заявленная автономность обеих моделей составляет до 6 часов в режиме разговора.

Новинки будут доступны в конце августа по стоимости 59 долларов.

Проводные наушники Nokia Wired Buds с 10-мм драйверами выполнены в эргономичном дизайне и оснащены интегрированным микрофоном для голосовых звонков.

В продажу поступят в августе за 6 долларов.