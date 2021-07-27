Nokia C30: бюджетный смартфон с емким аккумулятором и Android Go

Сегодня компания HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia C30. Модель выделяется огромным 6,82-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+. Корпус смартфона изготовлен из прочного поликарбоната.

Nokia C30 построен на платформе Unisoc SC9863A с восьмиядерным CPU частотой 1,6 GHz и поставляется в двух конфигурациях памяти: 2/32 Gb и 3/64 Gb. Расширить объем накопителя до 256 Gb можно с помощью карты microSD.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная 5 Мп камера разместилась в каплевидном вырезе экрана.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 6000 мА·ч, максимальная мощность зарядки – 10 Вт. По заверению производителя, на полном заряде устройство способно работать до трех дней. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS, две nanoSIM-карты, аудиоразъем 3,5 мм и FM-радио. Сканер отпечатков пальцев размещен на тыльной панели. Есть поддержка технологии распознавания лица. Габариты составляют 177,7 x 79,1 x 9,9 мм, вес — 237 гр. Nokia C30 работает под управлением облегченной версии операционной системы Android 11 Go с двухлетним циклом обновлений.

Стоимость базовой версии составляет 99 евро.