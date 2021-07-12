Nokia BH-805: TWS-наушники с активным шумоподавлением за 99 евро

Компания Nokia представила в Европе свои новые полностью беспроводные наушники BH-805. Это первые наушники компании, которые получили поддержку системы активного шумоподавления. При активации этого режима заглушаются внешние звуки до 25 дБ. Есть также режим «прозрачности», позволяющий слышать собеседника и все вокруг, не снимая наушников.

Nokia BH-805 получили вакуумную конструкцию, 13-мм графеновые драйверы, защиту от воды по стандарту IPX5. Для подключения используется Bluetooth 5.0.

Питаются наушники от аккумулятора на 45 мАч. С включенным активным шумоподавлением время автономной работы в режиме воспроизведения музыки достигает 5 часов. С учетом подзарядки от комплектного кейса наушники могут проработать до 20 часов. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C. Есть возможность активации голосового помощника Google Assistant без необходимости доставать смартфон.

Nokia BH-805 уже доступны в Австрии, Германии и Швейцарии за 99 евро.