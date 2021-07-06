Nintendo представила обновленную Switch с OLED-экраном

Компания Nintendo официально представила новую версию игровой консоли Switch. Обновленная Nintendo Switch получит 7-дюймовый OLED-дисплей c более тонкими рамками. У оригинальной консоли диагональ экрана составляет 6,2 дюйма, у Switch Lite — 5,5 дюйма. Длина консоли увеличится на 3 мм, с 239 до 242 мм, вес без контроллеров — с 297 гр до 320 гр.

Новая версия получит улучшенную звуковую систему, LAN-порт, 64 Gb встроенной флеш-памяти (вместо 32 Gb) и широкую настраиваемую подставку.

Другие характеристики консоли не изменятся. Разрешение в портативном режиме составит 1280 x 720, в ТВ-режиме — 1080p. Емкость аккумуляторной батареи та же — 4310 мАч, время работы составит около 4,5-9 часов, для заряда потребуется около 3 часов.

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Обновленная консоль получит поддержку всех игр для оригинальной Switch. В некоторых тайтлах игровой процесс несколько изменится из-за увеличенного экрана — в частности, в играх с использованием Toy-Con для Nintendo Labo. Контроллеры Joy-Con и док-станцию предыдущих ревизий Switch можно будет использовать с обновленной.

Новинка поступит в продажу 8 октября в белой и неоново-красной/неоново-синей расцветках. Позже компания также выпустит полностью черную консоль. Стоимость Nintendo Switch с OLED-дисплеем составит 350 долларов. Предзаказы должны открыться 15 июля.