Netflix планирует заняться видеоиграми

Американская развлекательная компания Netflix, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, согласно информации Bloomberg, наняла Майка Верду (Mike Verdu) на позицию вице-президента игровых разработок.

Верду был вице-президентом по играм и контенту с дополненной и виртуальной реальностью в Facebook, где работал с разработчиками Oculus Rift, Quest и Go. С 2017 по 2018 он также возглавлял EA Mobile и курировал студии, которые работали над Star Wars: Galaxy of Heroes, SimCity BuildIt, Plants vs. Zombies, Sims Free Play и другими видеоиграми.

Сообщается, что в ближайшие месяцы компания Netflix планирует создать свое игровое подразделение, чтобы уже в 2022 году начать предлагать пользователям игры. У компании уже есть определенный опыт в данной области, так как она ранее уже разрабатывала игры на основе своих популярных шоу. Но они были выпущены только для мобильных устройств и консолей.

Bloomberg заявляет, что компания не будет создавать отдельную платформу для своих видеоигр, а вместо этого сделает их доступными наряду с фильмами и сериалами, в рамках отдельной категории.