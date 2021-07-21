Несмотря на полет Ричарда Брэнсона в космос, акции Virgin Galactic рухнули

Акции компании Virgin Galactic, которые стоили в конце июня около 56 долларов, сейчас предлагаются за 32 доллара. Перед началом полета в космос Ричарда Брэнсона (Richard Branson), который состоялся 11 июля, акции торговались около отметки 50 долларов, а затем начали стремительно падать.

Как известно, вчера основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) и еще три члена экипажа оправились в туристический суборбитальный полет на корабле New Shepard, который был разработан его компанией Blue Origin. После этого акции Virgin Galactic временно упали до 29 долларов, а потом вернулись к отметке 32 доллара.

Несмотря на то, что Брэнсон совершил суборбитальный частный полет первым, его корабль поднялся на высоту 88 км над Землей, поэтому конкуренты не признали этот полет космическим. Границей космоса считается так называемая линия Кармана на высоте 100 км над уровнем моря.

Акции упали примерно на 40% также из-за дополнительной эмиссии акций. На следующий день после запуска компания заявила о дополнительном выпуске 10,16 млн. бумаг на сумму 500 млн. долларов — по 49,2 долларов за акцию.