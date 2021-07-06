Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy F22 с квадрокамерой и аккумулятором 6000 мА•ч

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy F22. Устройство оснащено 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем формата HD+, частотой обновления 90 Hz и соотношением сторон 20:9. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio G80. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель ARM Mali-G52 MC2. В состав процессора входит модем 4G/LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, вместимость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 48 Мп основной датчик, блок с 8 Мп сенсором и широкоугольной оптикой, а также два сенсора по 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2,0).

За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч с поддержкой подзарядки мощностью 25 Вт. В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, GPS/Beidou/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и стандартное гнездо для наушников на 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 160 × 74 × 9,4 мм, вес — 203 гр. Используется операционная система Android 11 с фирменной надстройкой OneUI Core 3.1.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy F22 составляет ориентировочно от 170 долларов. Продажи начнутся 13 июля.