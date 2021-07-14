Не почтой единой: «Лаборатория Касперского» выяснила, как фишинг распространяется через мессенджеры

«Лаборатория Касперского» изучила динамику фишинговых атак через популярные во всём мире мессенджеры с декабря 2020-го по май 2021 года* и выяснила, что чаще всего фишинговые ссылки распространялись через WhatsApp — почти в 90% случаев.

Помимо WhatsApp злоумышленники использовали Telegram и Viber: на них пришлось соответственно 6% и 5% подобных атак. Всего в мире решения «Лаборатории Касперского» ежедневно регистрировали 480 таких инцидентов.

«Фишинг — популярный у злоумышленников способ мошенничества, при котором пользователи сами отдают свои личные данные. Этот метод известен давно, но люди продолжают на него попадаться. С таким мошенничеством можно столкнуться везде: в электронной почте, СМС, соцсетях, мессенджерах. На фоне пандемии и мер по изоляции мессенджеры становятся все более популярными, и злоумышленники пользуются этим, чтобы находить новых жертв». — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Эксперты компании рекомендуют:

сохранять бдительность в сети и проверять, нет ли опечаток или других подозрительных несоответствий в ссылках, прежде чем переходить по ним. Если ссылка вызывает сомнение, стоит вбить адрес сайта в поисковике и сравнить каждый символ;

не распространять подозрительные ссылки, ведь фишеры часто просят пользователей поделиться вредоносной ссылкой со своим списком контактов, понимая, что люди больше доверяют тому, что им присылают знакомые;

соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений (обычно с просьбой дать взаймы) даже от тех, кого вы знаете лично, ведь всегда существует вероятность того, что аккаунты ваших друзей и знакомых были взломаны;

настороженно относиться к предложениям лёгкого заработка, сообщениям о выигрышах, обещаниям предоставить что-либо бесплатно;

установить надёжное защитное решение, которое блокирует большинство мошеннических ресурсов автоматически, например Kaspersky Internet Security для Android.

* Анонимизированная статистика за период с декабря 2020 года по май 2021 года. Данные получены на основе срабатывания компонента Safe Messaging в решении Kaspersky Internet Security для Android. Этот компонент позволяет защищать пользователей от переходов по фишинговым и вредоносным ссылкам в наиболее популярных мессенджерах.