Наушники Yamaha YH-L700A: панорамный звук, активное шумоподавление и поддержка aptX

Японская компания Yamaha представила полноразмерные беспроводные накладные наушники YH-L700A. Аксессуар получил поддержку актуальных современных кодеков для максимальной детализации звука.

В наушниках установлены 40-мм динамические драйверы с частотным диапазоном от 8 Hz до 40 kHz. Поддержка Bluetooth 5 и кодек aptX Adaptive служит гарантией высококачественного воспроизведения.

Yamaha YH-L700A оснащены функцией активного шумоподавления с режимом прозрачности, обеспечивающим возможность слышать окружающие звуки, не снимая наушники.

Есть поддержка технологии 3D Sound Field, которая, по словам компании, преобразует стереозвук из «практически любого источника» в объемное 360-градусное звуковое поле. Новинка вполне может составить конкуренцию AirPods Max. Но в отличие от них технология 3D Sound Field работает как с устройствами на iOS, так и на платформе Android, поскольку обработка аудио происходит непосредственно на самих наушниках. Впечатление от 3D-звука еще больше усиливается благодаря функции отслеживания положения головы пользователя, обеспечивающая автоматическую регулировку воспроизведения в зависимости от положения головы.

Наушники получили функцию оптимизации прослушивания Listening Optimiser, которая анализирует их посадку и соответствующим образом регулирует звук. Другая функция Listening Care обеспечивает защиту слуха, позволяя воспроизводить полный диапазон частот для прослушивания на низкой громкости. Заявленная автономность составляет до 34 часов на одном заряде АКБ.

Yamaha YH-L700A поступят в продажу в августе по цене 620 долларов.