MSI представила видеокарту GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга

Компания MSI представила LHR-версию графического ускорителя GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G. Новинка повторяет внешний вид и характеристики оригинальной модели, но отличается встроенным ограничителем майнинга криптовалют.

Видеокарта получила массивную систему охлаждения, в состав которой входят три вентилятора Torx Fan 3.0 с функцией Zero Frozr. Отмечается использование задней усиливающей пластины с графеном, которая не только повышает структурную прочность видеокарты, но также служит в качестве пассивного радиатора охлаждения.

В составе GPU модели используются 8704 ядра CUDA, тактовая частота достигает 1740 MHz. Видеокарта получила 10 Gb видеопамяти стандарта GDDR6X с эффективной частотой 19 GHz и поддержкой шины 320 бит.

Есть один разъем HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a. Дополнительное питание на видеокарту подается через два 8-контактных разъема. Заявленный уровень энергопотребления составляет 320 Вт. Габариты составляют 305 × 120 × 57 мм, вес — 1370 гр. В комплект поставки видеокарты входит поддерживающий кронштейн. Стоимость MSI пока не сообщает.