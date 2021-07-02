MSI обновила линейку игровых ноутбуков Bravo 15 процессорами Ryzen 5000H

Компания MSI обновила линейку игровых ноутбуков Bravo 15 новыми процессорами AMD серии Ryzen 5000H. Производитель отмечает, что новинки обеспечат рост более 15% производительности по сравнению с моделями на базе процессоров Ryzen 4000H.

Устройства оснащены 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD и частотой обновления 144 Hz. Все ноутбуки серии получили графические ускорители Radeon RX Radeon RX 5500M. Новинки предлагают установку до 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200, а также NVMe-накопителя объемом до 512 Gb.

Компания также отмечает, что переработала систему охлаждения ноутбуков. В ее состав входят два кулера, а также шесть теплопроводящих трубок с измененной геометрией. Перфорация на нижней части ноутбука, а также щели для радиатора на задней панели позволяют воздуху почти беспрепятственно проходить через систему охлаждения в Bravo 15.

Поддержка сетевых возможностей обеспечивается за счнт гигабитного разъема LAN для проводного подключения, а также контроллером Intel AX200, который отвечает за поддержку беспроводных стандартов передачи данных Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В оснащение входят по два разъема USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 2.0 Type-A, а также интерфейс HDMI. Есть два стереодинамика мощностью по 2 Вт каждый. Габариты составляют 359 × 259 × 24.9 мм, вес – 2,3 кг.

Цена обновленных ноутбуков MSI Bravo 15 пока не сообщается, но вероятно она не будет сильно превышать стоимость текущего поколения, учитывая, что обновился только процессор.