Motorola представила смартфоны серии Edge 20 с продвинутыми камерами

Компания Motorola представила смартфоны линейки Edge 20, в которую вошли три модели — Edge 20, Edge 20 Pro и Edge 20 Lite. Все устройства получили поддержку 5G.

Motorola Edge 20 Pro является самой продвинутой моделью серии. Аппарат получил 6,7-дюймовую OLED-матрицу с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Hz. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870, который работает в связке с 12 Gb оперативной памяти и 256-Gb накопителем. Основная камера тройная – 108 Мп Samsung ISOCELL HM2, сверхширокоугольный 16 Мп модуль и 8 Мп датчик с объективом-перископом, обеспечивающим пятикратный оптический зум. Смартфон получил 4500 мА·ч аккумулятор.

Модель Edge 20 получила такую же матрицу. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 778G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость накопителя 128 Gb. Камера почти такая же, как и у Edge 20 Pro, только вместо перископа 8 Мп датчик оборудован телеобъективом с трехкратным оптическим зумом. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мА·ч.

Edge 20 Lite оборудован той же матрицей. Смартфон основан на MediaTek Dimensity 720. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость накопителя равна 128 Gb. Основная камера тройная — 108 Мп Samsung ISOCELL HM2, 8 Мп и 2 Мп сенсоры. Смартфон может похвастаться аккумуляторной батареей на 5000 мА·ч.

Все три модели поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Они работают под управлением операционной системы Android 11. Компания обязуется реализовать «как минимум два обновления Android» на все устройства серии Edge 20, а также обещает выпускать ежемесячные патчи безопасности на протяжении двух лет.

Стоимость Edge 20 Lite составляет 350 евро. Edge 20 — 499 евро, а Edge 20 Pro — 699 евро. Новинки появятся в продаже в августе.