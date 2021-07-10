Мошенники продают доступ к спутниковому интернету Starlink за биткоины

Житель Ирана случайно нашел возможность заказать на территории свой страны комплект спутникового интернета Starlink и оформить подписку на доступ к нему. Он обнаружил, что в его стране действует сайт, клон официального сайта интернета Starlink, предлагающего платные услуги по установке спутникового интернета. Ни компании SpaceX, ни самому Илону Маску ничего об этом не известно.

Starlinkiran.com почти ничем не отличается от оригинала. Вся информация на нем представлена на персидском, а фоновые изображения и иконки качественно скопированы и находятся на своих местах. Потенциальным клиентам предлагается ввести свои данные, включая имя и адрес, а после оплатить услугу. Мошенники предлагают оборудование и пакет услуг с большим дисконтом.

Например, если на сайте у Илона Маска просят за терминал 499 долларов, то на Starlinkiran.com — 250 долларов. Абонентная плата составит 49 долларов против 99 долларов на официальном сайте Starlink. Мошенники принимают оплату только в биткоинах и обещают бесплатную доставку. У Маска доставка платная.