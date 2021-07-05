Мобильные Стоматологическая и Глазная Клиники Azercell продолжают обслуживать уязвимые слои населения на бесплатной основе

Мобильные Стоматологическая и Глазная Клиники ООО «Azercell Telekom» за последние три месяца обслужили более 400 пациентов из малообеспеченных слоев населения, нуждающихся в особом внимании и заботе. Мероприятия проводились с соблюдением всех правил безопасности и гигиены, соответствующих условиям пандемии.

Так, во втором квартале этого года Мобильной Стоматологической Клиникой Azercell была оказана бесплатная медицинская помощь 166 пациентам. В апреле было реализовано обследование и лечение детей шехидов и ветеранов, а также членов малообеспеченных семей Сураханского района (46 человек). В мае в селе Масазыр было обследовано около 50 учеников Кельбаджарской средней школы № 56. В июне в поликлинике поселка Гюрджан было проведено стоматологическое обследование и лечение 71 ребенка. Всего в первой половине этого года в Мобильной Стоматологической Клинике Azercell прошли лечение 218 человек.

В свою очередь, все это время Мобильная Глазная Клиника Azercell оказывала помощь людям с офтальмологическими проблемами. За последние три месяца врачи клиники, побывавшие в разных регионах страны, обследовали 267 пациентов. Только в июне бесплатный осмотр и лечение прошли 120 пациентов (93 взрослых и 27 детей). Среди них члены семей шехидов и ветеранов, дети из малообеспеченных семей, члены детских и молодежных организаций.

С начала 2021 года 372 человека, у которых были выявлены проблемы со зрением (230 взрослых и 142 детей) прошли лечение бесплатно. За этот период сотрудники мобильной клиники оказывали услуги не только в Баку, но и в Сумгайыте, поселках Пираллахи и Зира, Кюрдамирском и Сиазанском районах, а также в городах Губа, Уджар и Худат.

Таким образом, в этом году мобильные клиники Azercell предоставили бесплатные медицинские услуги примерно 600 пациентам. Отметим, что мобильные клиники ООО «Azercell Telecom» оказывают бесплатные услуги на протяжении более 10 лет уязвимым слоям населения, нуждающимся в особой заботе, и функционируют при поддержке Общественного Объединения «Caspian Compassion Project».