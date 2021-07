Миллиардеры Безос и Брэнсон не могут поделить первенство полета в космос

Как известно, глава аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) запланировал отправиться в космос 20 июля на корабле New Shepard вместе со своим младшим братом и 82-летней Уолли Фанк (Wally Funk), участницей программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13.

В свою очередь, Virgin Galactic объявила, что ее испытательный полет в космос состоится 11 июля и на борту будет сам основатель компании Ричард Брэнсон (Richard Branson). Таким образом, ожидается, что первым миллиардером, побывавшим в космосе, окажется не Безос, а именно Брэнсон. Это тут же подстегнуло рост акций Virgin.

Накануне Blue Origin заявила в Twitter о непризнании полета корабля Virgin Galactic космическим. Компания заявила, что корабль Virgin Galactic на самом деле представляет собой «высотный самолет», который не сможет преодолеть так называемую линию Кармана — условную границу космоса, расположенную на высоте около 100 км над Землей.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ

— Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021