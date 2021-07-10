10.07.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиМиллиардеры Безос и Брэнсон не могут поделить первенство полета в космос

Миллиардеры Безос и Брэнсон не могут поделить первенство полета в космос

Безос

Как известно, глава аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) запланировал отправиться в космос 20 июля на корабле New Shepard вместе со своим младшим братом и 82-летней Уолли Фанк (Wally Funk), участницей программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13.

В свою очередь, Virgin Galactic объявила, что ее испытательный полет в космос состоится 11 июля и на борту будет сам основатель компании Ричард Брэнсон (Richard Branson). Таким образом, ожидается, что первым миллиардером, побывавшим в космосе, окажется не Безос, а именно Брэнсон. Это тут же подстегнуло рост акций Virgin.

Накануне Blue Origin заявила в Twitter о непризнании полета корабля Virgin Galactic космическим. Компания заявила, что корабль Virgin Galactic на самом деле представляет собой «высотный самолет», который не сможет преодолеть так называемую линию Кармана — условную границу космоса, расположенную на высоте около 100 км над Землей.

«С самого начала New Shepard был разработан для полета над линией Кармана. Для 96% населения мира космос начинается в 100 км. Только 4% людей в мире признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полет New Shepard пройдет над обеими границами. Одно из многих преимуществ полета Blue Origin», — написали в компании Безоса.

Дело в том, что Unity Брэнсона пролетит на высоте более 80 км над Землей, в то время как Blue Origin Безоса поднимется на высоту в 100 км и, таким образом, преодолеет линию Кармана.

ТЕГИ:
Мошенники продают доступ к спутниковому интернету Starlink за биткоины
Новости по теме
События
Глава Virgin Galactic Ричард Брэ
Статьи
Десятки тысяч людей призывают ос
События
Стоимость полета с основателем A