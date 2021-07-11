11.07.2021

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Миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый полет на космоплане Virgin Galactic

Ричард Брэнсон вернулся на землю после первого полета на космоплане собственной компании Virgin Galactic. Астронавты поднялись на высоту 88 км и провели несколько минут в невесомости. Весь полет занял немного больше часа.

Трансляция полета доступна на YouTube-канале Virgin Galactic.

На орбиту VMS Eve вывел корабль-носитель VMS Unity. Около 19:25 по бакинскому времени космоплан отделился от корабля-носителя, запустил свой двигатель и направился в космос, продолжив быстро набирать высоту — достиг требуемой скорости в три маха. Когда корабль поднялся на заданное значение, члены экипажа на несколько минут оказались в невесомости: им разрешили отстегнуть ремни безопасности. После этого корабль приступил к снижению и затем спланировал на поверхность Земли. Брэнсон получил кодовый номер 001 и перед полетом первым внес свое имя в специальную книгу — этот момент показали в ходе трансляции.

Старт задержался примерно на 1,5 часа из-за погодных условий, которые помешали вовремя начать подготовку к полету. Брэнсон прибыл к стартовой площадке на велосипеде. Утром 70-летний миллиардер провел встречу с главой SpaceX Илоном Маском, который приехал в гости к Брэнсону.

Отметим, что это 22-й тестовый полет для Virgin Galactic и только четвертый пилотируемый запуск. После полета с Брэнсоном компания планировала провести еще два тестовых запуска, а начать коммерческие запуски с космическими туристами намерена в следующем году. У компании уже есть лицензия на отправку людей в космос от властей США.

Владелец другой космической компании Blue Origin Джефф Безос накануне в Instagram пожелал Брэнсону удачи, безопасного полета и возвращения. Blue Origin при этом 9 июля публично усомнилась в том, что космоплан Virgin Galactic достигнет космоса. Blue Origin указала, что границей космоса считается так называемая линия Кармана на высоте 100 км над уровнем моря, которую команда Брэнсона в ходе полета не должна была преодолеть. Однако Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США считает космосом пространство выше примерно 80 км над уровнем моря.

Blue Origin планирует произвести свой запуск в космос 20 июля, причем одним из членов экипажа станет Безос. Его полет Blue Origin анонсировала раньше, чем Virgin Galactic объявила об участии Брэнсона. Компанию Безосу составит его брат, 82-летняя летчица и победитель аукциона, заплативший за билет 28 млн. долларов.

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