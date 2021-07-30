Microsoft выпустил первую бета-версию Windows 11

Сегодня компания Microsoft выпустила первую бета-версию Windows 11. До этого новая операционная система распространялась только в версии Dev preview для разработчиков. Сборка под номером 22000.100 лучше подходит для использования в пользовательских компьютерах, так как она более стабильна.

Microsoft подчеркивает, что предварительная версия ОС не содержит многие встроенные приложения и не поддерживает запуск программ для Android. Тем не менее все желающие уже могут оценить обновленный интерфейс, включая размещенное по центру меню «Пуск», оригинальный дизайн панели задач, новые системные звуки и закругленные углы окон.

Отмечается, что несмотря на то, что версии Windows 11, публикуемые в канале Beta, более стабильны, чем представленные в канале Dev, они все еще остаются бета-версиями: с ошибками, багами и отсутствием всякой страховки от случайных падений.

Для того, чтобы установить бета-версию Windows 11, нужно стать участником программы тестирования ПО Microsoft и иметь компьютер, удовлетворяющий аппаратным требованиям для запуска ОС. Пользователи, ранее установившие сборку Dev, могут перейти на бета-версию ОС, выбрав новый канал в разделе меню «Программа предварительной оценки Windows», который находится в «Центре обновления».