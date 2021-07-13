Microsoft Teams превратит любой смартфон в компактную рацию

Новый функционал Microsoft Teams позволит оставаться в контакте с коллегами даже во время «работы в поле». Разработчики обещают добавить в Microsoft Teams функцию обмена голосовыми сообщениями Walkie Talkie, работающую подобно рации.

Судя по посту, опубликованному на площадке Microsoft 365 Roadmap, новая функция будет доступна для пользователей по всему миру уже в сентябре 2021 года. Первые упоминания о ней появились на форуме Microsoft Teams User Feedback Forum в ноябре прошлого года.

Как только новый функционал появится в виде финальной версии, любой участник Microsoft Teams сможет превратить свой смартфон (или планшет) в подобие рации, передающей реплики по мобильной сети или через Wi-Fi. Функция появится в том числе и на специализированных телефонах Microsoft Teams, которые получат выделенную физическую кнопку push-to-talk. Это позволит использовать смартфон как рацию даже без его разблокировки.

«Функция создана для расширения спектра возможностей сотрудников, которым необходимо поддерживать постоянную защищенную связь. В отличие от обычных аналоговых раций, которые не кодируют сигнал, информация, передаваемая через каналы Teams, надежно защищена от перехвата третьими сторонами», — говорится в анонсе.

Также предусмотрена поддержка специальных профессиональных гарнитур, таких как Jabra BlueParrot и Klein Valor Speaker.