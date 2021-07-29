Microsoft опубликовал отчет за четвертый квартал 2021 года

Компания Microsoft отчиталась за четвертый квартал, завершившийся у нее 30 июня 2021 финансового года. Так как это последний квартал финансового года, в отчет включены и показатели за весь год.

Выручка за четвертый квартал составила 46,2 млрд. долларов. Этот показатель за год увеличился на 21%. Операционная прибыль за год увеличилась на 42%, до 19,1 млрд. долларов. Чистая прибыль выросла на 49%, до 16,5 млрд. долларов.

Подразделение Productivity and Business Processes принесло компании 14,7 млрд. долларов, это на 25% больше в годовом выражении. Если учитывать изменение курса валют, рост равен 21%. Выручка подразделения Intelligent Cloud составила 17,4 млрд. долларов, увеличившись в годовом выражении на 30% (на 26% с учетом изменения курса). Подразделение More Personal Computing принесло Microsoft 14,1 млрд. долларов. Это на 9% (6% с учетом курса) больше в годовом выражении.

Выручка по сравнению с 2020 финансовым годом увеличилась на 18%, до 168,1 млрд. долларов, операционная прибыль — на 32%, до 52,959 млрд. долларов, а чистая прибыль — на 38%, до 61,3 млрд. долларов.