Microsoft не допустит установку Windows 11 на несовместимые устройства

Компания Microsoft собирается блокировать обходные пути установки новой операционной системы Windows 11 на устройства, которые не удовлетворяют минимальным системным требованиям.

Об этом разработчики сообщили в ответах на вопросы пользователей относительно новой программной платформы и способах обновления устройств до Windows 11. В настоящее время Microsoft выпустила несколько предварительных сборок Windows 11, которые доступны участникам инсайдерской программы. Стабильная версия ОС должна выйти позже в этом году. Пользователи устройств с Windows 10 смогут бесплатно обновиться до Windows 11. Но сделать это смогут лишь владельцы устройств, которые удовлетворяют минимальным системным требованиям для установки новой ОС.

«Мы знаем, что это нехорошо, что некоторые не будут иметь возможности установить Windows 11, но важно понимать, что причина, по которой мы делаем это, заключается в том, чтобы устройства были продуктивнее и безопаснее, чем когда-либо прежде», — говорится в сообщении компании.

Microsoft может определить совместимость пользовательских устройств с Windows 11 с помощью данных телеметрии, после чего в «Центре обновлений Windows» появится информация о доступности ОС для установки. Отмечается, что пользователи не смогут обойти ограничения на установку путем изменения групповых политик.