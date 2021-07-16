MediaTek представила процессоры Helio G96 и G88 для 4G-смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek представила два новых процессора Helio G96 и Helio G88, которые ориентированы на производительные смартфоны среднего уровня с поддержкой сотовых сетей 4G. Изделия позиционируются как готовые решения для устройств с повышенной частотой обновления экрана и расширенными возможностями съемки. Пока что полностью характеристики процессоров не раскрываются.

MediaTek Helio G96 поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ и максимальной частотой обновления 120 Hz. Устройства на этой платформе могут оснащаться камерами с разрешением до 108 Мп с возможностью записи 4K-видео. Максимальная тактовая частота двух высокопроизводительных ядер Cortex-A76 составляет 2,05 GHz. Мобильная платформа совместима с оперативной памятью LPDDR4X и накопителями стандарта UFS 2.2. Интегрированный модем предполагает поддержку сетей Cat-13 4G LTE, технологий Dual 4G SIM, VoLTE и ViLTE. Технология MediaTek HyperEngine 2.0 Lite помогает поднять производительность в играх.

MediaTek Helio G88 поддерживает дисплеи с частотой обновления до 90 Гц. Чип содержит восемь вычислительных ядер, включая два ядра Arm Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 GHz. Максимальное разрешение сенсора камеры 64 Мп. SoC поддерживает электронную стабилизацию изображения и технологию MediaTek HyperEngine 20 Lite для улучшения игрового процесса.

Ожидается что первые смартфоны на новых платформах появятся в этом году.