Марк Цукерберг анонсировал 1 млрд. долларов выплат авторам контента в Facebook и Instagram

Компания Facebook планирует выплатить 1 млрд. долларов до 2022 года, в качестве поощрений, пользователям, создающим контент для социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом объявил генеральный директор компании Марк Цукерберг.

«Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов авторов, чтобы они могли зарабатывать на жизнь, поэтому мы создаем новые программы и планируем до 2022 года выделить на них более 1 млрд. долларов для выплат вознаграждения авторам за отличный контент, который они создают для Facebook и Instagram», — написал Цукерберг в Facebook.

В ближайшее время Facebook запустит новые бонусные программы, в рамках которых авторы, использующие фирменные инструменты для творчества и монетизации, смогут получать вознаграждения за достижение определенных показателей. Одна из бонусных программ будет нацелена на американских авторов контента в сервисе коротких видео Reels в Instagram, который очень похож на TikTok. Компания планирует запустить специальные пространства, где авторы контента смогут больше узнать обо всех условиях и выплатах. В Instagram такое пространство появится этим летом, а в Facebook — осенью.

Как пишет издание CNBC, таким образом компания хочет привлечь новых авторов в свои социальные сети, так как конкурирует с другими популярными сервисами, в том числе TikTok.