Lenovo представила новую линейку настольных рабочих станций ThinkStation P350 для систем начального уровня

Компания Lenovo представила следующее поколение семейства настольных рабочих станций начального уровня — ThinkStation P350 Tower, Small Form Factor (SFF) и Tiny. Новинки рассчитаны на использование в бизнес-секторе, в образовательной сфере и пр.

ThinkStation P350 Tower и SFF в более тонком корпусе доступны в нескольких конфигурациях с процессорами вплоть до Intel Xeon W-1390P или Intel Core i9-11900K (базовый Core i9-11900 для SFF-версии). Устройства могут иметь до 128 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и оснащаться дискретной графикой NVIDIA, включая Quadro RTX 5000 с 16 Gb видеопамяти для модели Tower и NVIDIA T1000 с 4 Gb для P350 SFF.

Обе модели поддерживают возможность установки нескольких накопителей разных типов (до 7 и до 6 соответственно), и комплектуются блоками питания мощностью 500 или 750 Вт (Tower) или 380 Вт (SFF).

Модель Tiny, которая поставляется с процессором Intel Core i9 11-го поколения с частотой до 5,2 GHz, может комплектоваться графическим ускорителем NVIDIA P1000 / T600. В компьютер можно установить два накопителя с разъемом M.2.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5.0. За проводное подключение к компьютерной сети отвечает контроллер Gigabit Ethernet. Десктопы наделены портами Thunderbolt 4, USB 3.0, HDMI, DisplayPort и ридером флеш-карт. На компьютеры может устанавливаться операционная система Windows 10 или программная платформа с ядром Linux.

Начало продаж намечено на 23 июля по цене от 899, 949 и 969 долларов за модели Tiny, SFF и Tower соответственно.