Космический корабль New Shepard с Джеффом Безосом успешно приземлился после суборбитального полета

Сегодня основатель Amazon миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) и еще три члена экипажа оправились в туристический суборбитальный полет на корабле New Shepard, который был разработан его компанией Blue Origin.

Вместе с 57-летним Джеффом полетел его младший брат, Марк Безос (Mark Bezos), 18-летний студент Оливер Дэмен (Oliver Daemen) и 82-летняя Уолли Фанк (Wally Funk), участница программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13. Отметим, что в рамках этой миссии в космос одновременно отправились самый молодой и самый старый человек за всю историю.

Сообщается, что космический корабль New Shepard успешно приземлился после суборбитального полета. Путешествие длилось около 11 минут, а посмотреть его запись можно на официальном сайте Blue Origin.

Для корабля New Shepard этот полет стал шестнадцатым, но с пассажирами на борту он летал впервые. Пуск был произведен с собственной площадки Blue Origin в Техасе в 17:00 по бакинскому времени. После старта ракета около трех минут разгоняла корабль до скорости примерно в 3200 км/ч. На высоте около 75 км произошло отделение пассажирской капсулы, после чего она продолжила двигаться по инерции.

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За время полета пассажиры пересекли общепринятую границу космоса в 100 км (линия Кармана) и испытали на себе воздействие невесомости. Еще через несколько минут капсула вернулась в атмосферу Земли и плавно села благодаря парашютной системе. В это же время ракета-носитель примерно через семь минут после старта села на специальную площадку.

Успешный полет является началом деятельности компании Blue Origin, связанной с космическим туризмом. Планируется, что до конца года будет проведено еще два суборбитальных туристических полета. Стоимость билета для участия еще не была объявлена.