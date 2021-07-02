Команда Дональда Трампа запустила аналог Twitter – Gettr

Команда бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) запустила социальную сеть GETTR, объявив ее альтернативой Facebook и Twitter.

Главой платформы стал бывший представитель Трампа Джейсон Миллер (Jason Miller). Приложение уже представлено как в Google Play, так и в App Store. Платформа называет себя «непредвзятой социальной сетью для людей со всего мира». Личная причастность Трампа к созданию проекту пока нигде не раскрывается, равно как и то, будет ли он заводить в ней учетную запись.

«Миссия GETTR — это борьба с контролем, цензурой, защита свободы слова, противодействие монополии в сегменте социальных сетей и продвижение здравого смысла в массы».

Функционально Gettr действительно очень похож на Twitter. В нем имеются раздел трендов, возможности следить за другими аккаунтами, маркировать сообщения, загружать фотографии и видео. Предусмотрены прямые трансляции. Сервис будет обеспечивать импорт контента из Twitter. Длина сообщений в Gettr ограничена 777 символами.

Отметим, что в Twitter, YouTube, Facebook и на других популярных площадках глобального масштаба аккаунты Трампа забанены, именно поэтому команда экс-президента взялась за создание собственного сервиса. В марте Миллер объявил о возвращении экс-президента в социальные сети через два-три месяца, но уже на собственной платформе.