Kioxia анонсировала твердотельные накопители Exceria Pro и Exceria G2 формата М.2

Компания Kioxia (бывшая Toshiba Memory) объявила о разработке двух новых серий потребительских твердотельных накопителей — Exceria Pro и Exceria G2. Их выпуск запланирован на четвертый квартал этого года.

Для решений предусмотрено использование формата М.2 2280 (22 × 80 мм). В основу лягут микрочипы флеш-памяти Kioxia BiCS Flash 3D. Накопители подходят как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков.

Так как накопители Exceria Pro находятся в стадии разработки, поэтому их технические характеристики производитель не приводит. Известно только, что Exceria Pro будут оснащены интерфейсом PCIe 4.0, предлагая более чем вдвое большую скорость последовательного чтения по сравнению накопителями серии Exceria Plus, оснащенными интерфейсом PCIe Gen3.

Накопители Exceria G2, ориентированные на массовый рынок, выйдут в модификациях вместимостью до 2 Tb. Известно, что они обеспечат скорость передачи данных при последовательном доступе более 2000 Мбайт/с.