Из-за наводнения в провинции Хэнань поставки смартфонов серии iPhone 13 сильно задержатся

В провинции Хэнань (Китай) в последние дни проливные дожди вызвали крупномасштабные наводнения. Многие дороги, транспорт и другие объекты были серьезно повреждены, в частности, сильно пострадали различные предприятия, а это в свою очередь отразится на сроках поставок новой продукции Apple и других компаний.

Завод Foxconn в Чжэнчжоу (столица провинции Хэнань) является крупнейшей в мире производственной базой для смартфонов Apple. Здесь работает более 90 производственных линий, около 350 тыс. сотрудников и выпускается около половины всех мобильных телефонов Apple для продажи во всем мире.

Сотрудники Foxconn рассказали СМИ, что во время наводнения около 1000 человек на заводе оказались в ловушке и ожидали спасения. Большая часть завода была затоплена, при этом под водой оказалось большое количество автоматизированного производственного оборудования. На данное время спасательные работы продолжаются.

Известно, что Foxconn получила все заказы на новый 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max, 68% заказов на 6,1-дюймовый iPhone 13 и около 60% заказов на 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro. Все устройства должны были производиться как раз на этом заводе. Утверждается, что из-за наводнения поставки смартфонов серии iPhone 13 сильно задержатся. Помимо этого, эта ситуация нанесет серьезный материальный ущерб компаниям Apple и Foxconn.