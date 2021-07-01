Искусственный интеллект научили предсказывать движения человека на основе видеозаписи
Ученые из Колумбийского университета разработали новую технологию на основе искусственного интеллекта. С ее помощью они могут предсказывать движения человека на основе видеозаписи.
Для этого ИИ-систему обучали на тысячах часов фильмов, сериалов и телешоу. Система самостоятельно классифицирует действия человека, например, спортивные упражнения. А уже на их основе она способна предсказывать сотни движений, в том числе такие, как рукопожатия и удары. Другие примеры работы системы можно посмотреть по этой ссылке.
Данная разработка может быть полезной в робототехнике и беспилотных технологиях. Ученые планируют продолжить обучение алгоритма на видеозаписях и улучшать его производительность.