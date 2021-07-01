01.07.2021

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Исходный код интернета продан «в формате» NFT за 5,4 млн. долларов

NFT

Стало известно, что 9555 строк исходного кода, которые лежат в основе «Всемирной паутины» (World Wide Web, WWW) проданы «в формате» NFT неизвестному покупателю через аукционный дом Sotheby’s. Код был написан британским ученым сэром Тимом Бернерс-Ли (Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee) в период с 1990 по 1991 год.

Аукцион стартовал 23 июня с первоначальной ставки в 1000 долларов и завершился на отметке 5,4 млн. долларов. В рамках одного NFT были проданы четыре разных предмета: файлы исходного кода всемирной паутины с отметкой времени, анимированная визуализация кода (видео, черно-белое, без звука) продолжительностью 30 минут 25 секунд, письмо от Бернерса-Ли, в котором говорится о коде и процессе его создания и масштабируемая векторная графика (SVG), представляющая полный код (A0 шириной 841 мм и высотой 1189 мм). Имя покупателя не называется.

Стоимость NFT с исходным кодом интернета превзошла по стоимости NFT с первым твитом основателя Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey). При этом рекордсменом все еще остается картина цифрового художника Beeple, которую он продал за 69 млн. долларов.

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