Intel представил процессоры Xeon W-3300 для мощных рабочих станций

Компания Intel представила процессоры Intel Xeon W-3300, предназначенные для мощных рабочих станций.

В серию Intel Xeon W-3300 вошли пять моделей: Xeon W-3375, Xeon W-3365, Xeon W-3345, Xeon W-3335 и Xeon W-3323. Они предлагают до 38 физических ядер и благодаря поддержке технологии Intel Hyper-Threading способны обрабатывать до 76 виртуальных потоков. Базовая тактовая частота равна 2,5 GHz, в режиме Turbo Boost — 4,0 GHz. Заявленный показатель TDP представленных моделей варьируется от 220 до 270 Вт. Новинки располагают 64 каналами PCIe Gen 4.0 и поддерживает до 4 Tb памяти DDR4-3200 с функцией коррекции ошибок (ECC).

Производитель отмечает, что процессоры серии Xeon W-3300 поддерживают до 2,5 раза больше памяти и обеспечивают до 31% более высокую пропускную способность ОЗУ, по сравнению с прошлыми решениями. В многопоточной производительности — до 45% в Cinema 4D, до 26% в AutoDesk Maya и до 20% в Adobe Premiere Pro. Процессоры поддерживают расширение набора команд Intel AVX-512 и работу с накопителями Intel Optane SSD P5800X.