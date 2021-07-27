Intel отстает от конкурентов на четыре года

Компания Intel заявила, что рассчитывает догнать к 2025 году своих конкурентов в области полупроводникового производства, таких, как TSMC и Samsung Electronics, пишет Reuters.

Много лет Intel лидировала в полупроводниковых технологиях, но растеряла свое преимущество. Чтобы догнать конкурентов, компания планирует освоить литографию в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV), уже используемую другими. Начиная с 2025 года, Intel планирует использовать новое поколение EUV-машин производства ASML — нидерландской компании, занимающей практически монопольное положение на этом рынке

Кроме того, Intel меняет схему обозначения своих техпроцессов, а именно, техпроцесс в названии которого ранее фигурировало упоминание технологических норм 10 нм, теперь называется Intel 7, а 7-нанометровый техпроцесс теперь называется Intel 4. Вероятно, это должно помочь «догнать» конкурентов.

В компании также планируют уделять больше внимания контрактному производству. Первыми крупными клиентами названы Qualcomm и Amazon.