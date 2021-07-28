Intel опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2021 года

Компания Intel опубликовала отчет за второй квартал 2021 финансового года. За минувший квартал выручка составила 19,6 млрд. долларов дохода. Год назад этот показатель был равен 19,7 млрд. долларов.

Показатель валовой маржи за год увеличился с 53,3% до 57,1%, а операционной — уменьшился с 28,9% до 28,3%. Чистая прибыль уменьшилась на 1%, составив 5,1 млрд. долларов.

Intel на 11% увеличила расходы по статьям «исследования и разработки» и «маркетинг, общие и административные расходы». В втором квартале на эти цели было потрачено 5,3 млрд. долларов, год назад — 4,8 млрд. долларов.

Глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) заявил, что компания могла бы продать больше микросхем, если бы могла их произвести. Несмотря на то, что компания владеет собственными заводами, она сталкивается с ограничениями в поставках со стороны собственных поставщиков материалов и оборудования.