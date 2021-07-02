Intel Optane SSD P1600X — быстрые M.2-накопители для ЦОД

Корпорация Intel анонсировала накопители серии Optane SSD P1600X, предназначенные для центров обработки данных, для загрузки, ведения журнала и кэширования.

Семейство Intel Optane SSD P1600X включает модели объемом 58 и 118 Gb, выполненные в формате M.2 2280. Они задействуют интерфейс PCI Express 3.0 x4 и обеспечивают скорость последовательного чтения информации у младшей версии 1870 Мбайт/с, у старшей — 1760 Мбайт/с. Скорость последовательной записи — 890 и 1050 Мбайт/с соответственно.

Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и записи данных блоками по 4 Kb составляет до 426 тыс. и 224 тыс. у модели вместимостью 58 Gb и до 410 тыс. и 243 тыс. у модификации на 118 Gb.

В течение 5-летнего гарантийного срока младшая модель SSD выдержит запись не менее 635 Tb информации, а старшая версия — 1292 Tb. Кроме того, новинки могут похвастаться довольно низкими задержками: 7 мкс при чтении и 10 мкс при записи.

Информация об ориентировочной цене Intel Optane SSD P1600X пока не сообщается.