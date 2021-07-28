28.07.2021

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Instagram сделает новые аккаунты детей до 16 лет закрытыми по умолчанию

Instagram

Instagram сделает по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети. Отмечается, что данное решение призвано защитить несовершеннолетних от нежелательных комментариев, которые могут оставлять злоумышленники.

Уже зарегистрированным пользователям, которым еще нет 16 лет, Instagram предложит ограничить доступ к своей странице.

Помимо этого, платформа ограничит возможности привлечения несовершеннолетних к рекламе и усложнит алгоритмы поиска страниц детей для подозрительных аккаунтов. Привести новые меры в исполнение помогут новые технологии, которые обнаружат потенциально подозрительных пользователей и предотвратят их взаимодействие с аккаунтами детей.

 

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