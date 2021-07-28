Instagram обновил функцию коротких видео Reels

Социальная сеть Instagram увеличивает максимальную продолжительность коротких видеороликов Reels до 60 сек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Facebook, которой принадлежит соцсеть. До обновления функции можно было создавать ролики длительностью только до 30 сек.

Отмечается, что «это обновление станет частью большой инициативы Instagram и сделает создание и редактирование Reels более удобным для пользователей».

В августе прошлого года сервис коротких видео Reels (аналог TikTok) был запущен в более, чем 50 странах по всему миру.