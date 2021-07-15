15.07.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиИлон Маск заявил, что город на Марсе будет построен к 2050 году

Илон Маск заявил, что город на Марсе будет построен к 2050 году

Маск

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал на своей страничке в Twitter, что его компания планирует увеличить производство ракетных двигателей Raptor. Они будут использоваться на кораблях многоразового использования, предназначенных для отправки первых людей на Марс.

В ответ на вопрос о том, сколько двигателей Raptor компания SpaceX планирует производить в год, Маск ответил:

«От 800 до 1000 в год. Примерно столько нужно, чтобы за 10 лет создать флот, необходимый для постройки самодостаточного города на Марсе. Самому городу, вероятно, понадобится около 20 лет, поэтому мы надеемся, что он будет построен примерно к 2050 году».

Отметим, что ранее Маск заявлял, что стоимость создания такого самодостаточного города на Марсе может обойтись в несколько триллионов долларов.

ТЕГИ:
Анонсированы smart-часы Amazfit GTR 2 LTE с eSIM
Новости по теме
События
Илон Маск впервые отправится в к
Автомобили
Илон Маск признал переоценку сво
Статьи
Илон Маск ответил на объявление