Илон Маск заявил, что город на Марсе будет построен к 2050 году

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал на своей страничке в Twitter, что его компания планирует увеличить производство ракетных двигателей Raptor. Они будут использоваться на кораблях многоразового использования, предназначенных для отправки первых людей на Марс.

В ответ на вопрос о том, сколько двигателей Raptor компания SpaceX планирует производить в год, Маск ответил:

«От 800 до 1000 в год. Примерно столько нужно, чтобы за 10 лет создать флот, необходимый для постройки самодостаточного города на Марсе. Самому городу, вероятно, понадобится около 20 лет, поэтому мы надеемся, что он будет построен примерно к 2050 году».

Отметим, что ранее Маск заявлял, что стоимость создания такого самодостаточного города на Марсе может обойтись в несколько триллионов долларов.