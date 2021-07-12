Илон Маск впервые отправится в космос на корабле Virgin Galactic

Как известно, вчера компания Virgin Galactic успешно запустила свой космический корабль Unity-22 с Ричардом Брэнсоном (Richard Branson) и еще несколькими астронавтами, который затем совершил посадку в штате Нью-Мексико.

В интервью The Sunday Times Брэнсон подтвердил, что основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) забронировал место на один из следующих запусков космического корабля компании Virgin Galactic. Брэнсон не только подтвердил бронирование билета, но и добавил: «Илон друг и, возможно, я однажды полечу на одном из его кораблей».

Пока неизвестно, когда Маск собирается отправиться в полет на корабле Virgin Galactic. По имеющимся сведениям полет, обеспечивающий до четырех минут в невесомости, стоит 250 тыс. долларов для каждого пассажира, а само бронирование обойдется в 10 тыс. долларов.

Отметим, что глава Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos), который на корабле своей компании отправится в космос только 20 июля, поздравил с успешным полетом Ричарда Брэнсона, хотя компания Безоса ранее заявила, что не признает космическим этот полет. Брэнсона назвали «ненастоящим астронавтом», поскольку корабль Virgin Galactic поднялся на высоту 88 км, тогда как «граница космоса» (линия Кармана) начинается на высоте 100 км.