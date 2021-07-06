06.07.2021

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Илон Маск признал переоценку своих сил при создании автопилота

Tesla Маск

Один из самых активных сторонников перехода на автопилотирование в транспорте Илон Маск заявил, что все же недооценил на старте сложность разработки подобной технологии.

Маск опубликовал в Twitter пост, в котором анонсировал скорый запуск бета-версии Full Self-Driving v9 — системы, являющейся основой для автономного управления в электромобилях Tesla. В этом посте он также признал, что создание такой системы является более сложной задачей, чем он считал ранее.

Отметим, что глава Tesla ранее делал заявления, которые по итогу оказывались слишком амбициозными. Так, например, развертывание Full Self-Driving v9 изначально было обещано еще в августе 2019 года. И лишь сейчас, в 2021 году, похоже, что Маск все же сдержит свои обещания.

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