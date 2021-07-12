IDC: продажи ПК за год выросли на 13,2%

Специалисты аналитической компании IDC опубликовали отчет о продажах традиционных ПК во втором квартале 2021 года.

За минувший квартал, с апреля по июнь, по всему миру было отгружено 83,6 млн. настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций. Это на 13,2% больше, чем во втором квартале 2020 года. Отмечается, что объем поставок был ограничен нехваткой компонентов. В большей степени нехватка затронула ноутбуки, поэтому они уступили настольным ПК в темпе роста.

Компания Lenovo — лидер рынка, она отгрузила 20,005 млн. компьютеров, что на 14,9% больше, чем во втором квартале прошлого года, когда было отгружено 17,407 млн. компьютеров. Lenovo увеличила свою долю с 23,6% до 23,9%.

Второе место занимает компания HP. Она нарастила поставки всего на 2,7% — с 18,104 до 18,596 млн. штук. Результатом стало уменьшение доли с 24,5% до 22,2%. Третье место занимает Dell. Компания увеличила поставки на 16,4%, в следствии чего ее доля увеличилась с 16,3% до 16,7%.

Замыкают первую пятерку Apple и Acer Group. Компания Apple нарастила поставки на 9,4%, ее доля уменьшилась с 7,6% до 7,4%. Acer Group удалось за год нарастить поставки на 17,6%, что привело к увеличению доли с 7,0% до 7,3%.