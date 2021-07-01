IDC: Facebook лидирует на рынке VR-гарнитур в первом квартале 2021 года

Специалисты аналитической компании IDC опубликовали итоги первого квартала 2021 года на рынке гарнитур виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR).

На автономные универсальные гарнитуры, например, Oculus Quest 2 или HTC Vive Focus, пришлось подавляющее большинство поставок. Их доля составляет 82,7%. В первом квартале 2020 года она была равна 50,5%. Отмечается, что растущая популярность игр, а также фитнеса способствовала повышению осведомленности потребителей о виртуальной реальности, а такие компании, как Facebook, которая лидирует на рынке VR-гарнитур, сделали эту технологию более доступной.

Хорошие результаты в первом квартале показали китайские компании DPVR и Pico, занявшие второе и третье места по доле рынка. Они показали рост на 108,6% и 44,7% в годовом исчислении соответственно. На четвертом месте – HTC, замыкает пятерку компания Sony.

В IDC прогнозируют, что поставки гарнитур виртуальной реальности в 2021 году вырастут на 28,9%. Большему росту помешает нехватка компонентов.