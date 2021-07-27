Hyundai опубликовала изображения нового минивэна Custo

Корейская компания Hyundai опубликовала официальные изображения своего нового минивэна Custo. Модель напоминает последнее поколение Hyundai Tucson формой радиаторной решетки и дневными ходовыми огнями. Автомобиль позиционируется как семейный — он оснащен сдвижными дверьми для доступа к задним сидениям.

По габаритам он будет меньше, чем Hyundai Staria и Kia Carnival, но больше, чем Honda Odyssey. Hyundai Custo имеет кузов с габаритами 4950 х 1850 х 1734 мм.

Полные технические характеристики на данный момент неизвестны. Автомобиль планируют продавать с двумя версиями двигателей. Он будет оснащен 1,5- и 2,0-литровым бензиновыми моторами мощностью 170 и 236 л.с. В первом случае будет роботизированная коробка передач, во втором — восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть только передним, так как модель будет бюджетной.

Фотографии Hyundai Custo из базы Минпрома КНР

По ценам пока информации нет. Продажи минивэна стартуют в этом году на территории Кореи.