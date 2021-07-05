Hyundai инвестировал 100 млн. долларов в стартап по производству аккумуляторов для электромобилей

Компания Hyundai Motor инвестировала 100 млн. долларов в стартап SolidEnergy Systems (SES), занимающийся разработкой новых типов аккумуляторов, которые обеспечат более высокую плотность хранения заряда, пишет Reuters.

SES основан в 2012 году на базе Массачусетского технологического института. В число его акционеров входят General Motors Co, SK Inc, Tianqi Lithium Corp. SES рассчитывает создать литий-металлические аккумуляторы, чья плотность хранения заряда в десять раз выше, чем у литий-ионных.

В апреле этого года Hyundai сообщил, что разрабатывает твердотельные батареи и планирует начать массовое производство электромобилей с их использованием в 2030 году, поэтому инвестиции в SES помогут ей получить доступ к перспективным технологиям. В настоящее время компания получает тяговые батареи для своих электромобилей от корейских производителей SK innovation и LG Energy Solution.