Huawei представила новую версию планшета MatePad Pro на основе HarmonyOS

Помимо флагманских смартфонов P50 и P50 Pro, компания Huawei сегодня представила новую версию MatePad Pro на основе HarmonyOS. 12,6-дюймовый планшет теперь доступен с увеличенным объемом памяти.

Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость встроенной — 512 Gb. Ранее была доступна версия с 8/256 Gb в разных комплектациях.

Основные характеристики планшета не изменились – OLED-экран разрешением 2560 х 1600 пикселей, процессор Kirin 9000E, восемь динамиков, аккумуляторная батарея емкостью 10050 мА·ч с поддержкой зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт, беспроводной зарядки мощностью 27 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 10 Вт.

Новая версия планшета Huawei MatePad Pro с умной клавиатурой и вторым поколением стилуса M-Pencil будет предложена за 1192 доллара.