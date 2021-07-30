Huawei представила 98-дюймовый телевизор Smart Screen V98 и V75 Super с Mini-LED дисплеем

Компания Huawei представила две новые модели телевизоров — Smart Screen V75 Super и Smart Screen V98.

Smart Screen V98 – это самый большой телевизор компании, с 98-дюймовым 4К-дисплеем, с кадровой частотой 120 Hz и широкой цветовой гаммой DCI-P3. Новинка работает под управлением операционной системы HarmonyOS 2.0.

Телевизор получил встроенную акустическую систему со стереофоническими громкоговорителями (вместе с акустической системой Huawei Sound X телевизор может формировать акустику формата 5.1) и веб-камеру разрешением 24 Мп.

Стоимость Huawei Smart Screen V98 составляет 4646 долларов. Предзаказ уже открыт, а реальные продажи стартуют 12 августа.

Диагональ экрана Smart Screen V 75 Super составляет 75 дюймов. Это первая модель китайского производителя с применением технологии Mini-LED. Используется матричная подсветка Honghu SuperMiniLED собственной разработки. Под 75-дюймовым экраном размещается до 46080 крошечных светодиодов, разбитых на 2880 зон подсветки. Максимальная яркость достигает 3000 кд/м2, заявлен охват 97% цветового пространства DCI-P3.

Телевизор оснащен 24 Мп камерой и аудиосистемой, состоящей из 20 динамиков. Работает новинка под управлением операционной системы Harmony OS.

Стоимость Huawei Smart Screen V75 Super составляет 3870 долларов.