30.07.2021

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Huawei предложила пользователям расширить память в старых смартфонах

Huawei

Компания Huawei объявила о запуске программы по обновлению накопителей в старых смартфонах, которая затрагивает более чем 30 моделей.

Начиная с этого месяца владельцы ряда старых смартфонов смогут отнести свое устройство в сервисный центр компании, чтобы увеличить емкость встроенного накопителя. На выбор доступны три варианта: 128, 256 и 512 Gb. Базовая цена апгрейда составит 57 долларов.

Список смартфонов Huawei, пользователи которых смогут воспользоваться предложением расширить накопитель в рамках программы:

  • серия Mate 9;
  • серия Mate 10;
  • серия Mate RS;
  • серия Mate 20;
  • серия Mate 30;
  • серия P10;
  • серия P20;
  • серия P30;
  • Nova 2s;
  • Nova 3 и Nova 3i;
  • Nova 4;
  • серия Nova 5;
  • серия Nova 6;
  • серия Nova 7;
  • серия Enjoy 10.

Пользователи смартфонов серий Mate и P смогут обновить накопители своих устройств уже в этом месяце. Владельцы смартфонов Nova и Enjoy 10 — в период с августа по декабрь.

 

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