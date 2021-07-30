Huawei предложила пользователям расширить память в старых смартфонах

Компания Huawei объявила о запуске программы по обновлению накопителей в старых смартфонах, которая затрагивает более чем 30 моделей.

Начиная с этого месяца владельцы ряда старых смартфонов смогут отнести свое устройство в сервисный центр компании, чтобы увеличить емкость встроенного накопителя. На выбор доступны три варианта: 128, 256 и 512 Gb. Базовая цена апгрейда составит 57 долларов.

Список смартфонов Huawei, пользователи которых смогут воспользоваться предложением расширить накопитель в рамках программы:

серия Mate 9;

серия Mate 10;

серия Mate RS;

серия Mate 20;

серия Mate 30;

серия P10;

серия P20;

серия P30;

Nova 2s;

Nova 3 и Nova 3i;

Nova 4;

серия Nova 5;

серия Nova 6;

серия Nova 7;

серия Enjoy 10.

Пользователи смартфонов серий Mate и P смогут обновить накопители своих устройств уже в этом месяце. Владельцы смартфонов Nova и Enjoy 10 — в период с августа по декабрь.