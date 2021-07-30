Huawei предложила пользователям расширить память в старых смартфонах
Компания Huawei объявила о запуске программы по обновлению накопителей в старых смартфонах, которая затрагивает более чем 30 моделей.
Начиная с этого месяца владельцы ряда старых смартфонов смогут отнести свое устройство в сервисный центр компании, чтобы увеличить емкость встроенного накопителя. На выбор доступны три варианта: 128, 256 и 512 Gb. Базовая цена апгрейда составит 57 долларов.
Список смартфонов Huawei, пользователи которых смогут воспользоваться предложением расширить накопитель в рамках программы:
- серия Mate 9;
- серия Mate 10;
- серия Mate RS;
- серия Mate 20;
- серия Mate 30;
- серия P10;
- серия P20;
- серия P30;
- Nova 2s;
- Nova 3 и Nova 3i;
- Nova 4;
- серия Nova 5;
- серия Nova 6;
- серия Nova 7;
- серия Enjoy 10.
Пользователи смартфонов серий Mate и P смогут обновить накопители своих устройств уже в этом месяце. Владельцы смартфонов Nova и Enjoy 10 — в период с августа по декабрь.