Huawei nova 8i: Snapdragon 662, 64 Мп камера и поддержка 66 Вт зарядки

Компания Huawei представила смартфон среднего уровня nova 8i. Аппарат оснащен 6,67-дюймовым дисплеем формата FHD+.

Смартфон построен на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 662. Чип объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 64 Мп (f/1.9), блок с 8 Мп матрицей и широкоугольной оптикой (f/2.4, угол обзора 120 градусов), 2 Мп (f/2.4) макрообъектив и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины сцены. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2.0).

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4300 мА·ч. Реализована поддержка технологии быстрой подзарядки SuperCharge мощностью 66 Вт. В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания. Габариты составляют 161,85 x 74,7 x 8,58 мм, вес – 190 гр. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android с фирменной надстройкой EMUI 11.0.

Стоимость смартфона Huawei nova 8i составляет 312 долларов, в продажу поступит после 21 июля.